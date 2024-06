Homem morre após colisão em caminhão boiadeiro na BR-262

Um homem ainda não identificado morreu após um acidente ocorrido na BR-262 próximo a Água Clara, cidade localizada a 195km de Campo Grande. O homem estava em um carro de passeio preto.

O homem teria tentando fazer uma ultrapssagem e colidiu com o caminhão boiadeiro. Conforme boletim de ocorrência, o motrista do caminhão disse que chegou a ver a tentativa de ultrapssagem do veículo preto e tentou evitar o acidente, chegando a entrar na vegetação as margens da pista. Mas mesmo assim, a colisão ocorreu, de forma violenta com o caminhão boiadeiro, levando o motorista do carro a óbito.

O motorista do caminhão não teve ferimentos. Ainda não se sabe demais circunstâncias do acidente.

O Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal estiveram no local.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram