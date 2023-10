Adolescentes são apreendidos após furtarem carro de prefeitura

Dois adolescentes foram apreendidos na noite de ontem (22), após furtar um veículo da Prefeitura de Sidrolândia, a 71 quilômetros de Campo Grande, para passear pelo município.

Conforme informações da Polícia Militar, o veículo Fiat Pálio Weekend pertence a Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer. Ele foi furtado em um estacionamento do estádio municipal Sotero Zarate.

Os policiais foram acionados por moradores, após depararem com o carro oficial em atitudes suspeitas pelas ruas da cidade. Diante das informações, os policiais realizaram rondas e encontraram o carro na Avenida Dorvalino dos Santos, com um dos adolescentes no volante.

Segundo o site Região News, os militares realizaram a abordagem e o jovem foi detido em flagrante. Ele confessou o crime e informou o endereço dos comparsas que o ajudaram a furtar o carro.

