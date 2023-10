Homem morre em colisão entre veículos na MS-295

Eberton Teles Menezes, de 35 anos, morreu na tarde de ontem (22), após colisão entre veículos na MS-295, em Paranhos, a 462 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações do site A Gazeta News, a colisão aconteceu em um trecho sentido ao Assentamento São Cristóvão.

Com o impacto da colisão, um dos veículos ficou com a dianteira destruída e o outro saiu da pista, iniciando um incêndio de grandes proporções.

Equipes da perícia técnica, Polícia Militar e a Civil estiveram no local.

As causas do acidente serão investigadas.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.