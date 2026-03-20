Adolescentes furtam motocicleta do pátio do Detran e são apreendidos em Sete Quedas

Dois adolescentes foram apreendidos pela Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Sete Quedas, por atos infracionais análogos ao furto de motocicleta e à adulteração de sinal identificador de veículo automotor, nessa quinta-feira (19). Além deles, um homem também foi preso em flagrante por receptação, adulteração e corrupção de menores. O caso teve início no dia 18 de março deste ano, quando foi registrado boletim de ocorrência referente ao furto de uma motocicleta do pátio do Detran. da cidade.

Após o registro da delegacia, a equipe policial identificou os autores, constatando tratar-se de dois adolescentes. Eles foram localizados, abordados e confessaram a prática do ato infracional.

Durante a apuração, os adolescentes indicaram o local onde estavam as peças da motocicleta, que haviam sido desmontadas. Os itens foram encontrados na residência de um homem maior de idade.

Segundo apurado, o veículo foi desmontado para que as peças fossem utilizadas em outros veículos. Os adolescentes foram apreendidos por atos infracionais análogos ao furto qualificado e à adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Já o adulto, foi preso em flagrante por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, por manter em sua residência as peças do veículo e um automóvel adulterado, além de fornecer local e instrumentos para a prática criminosa. Também foi autuado por corrupção de menores, em razão da participação conjunta com os adolescentes.

Os envolvidos permanecem à disposição da Justiça.