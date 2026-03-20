Rumo ao PSDB, Paulo Duarte renuncia a presidência do PSB no Mato Grosso do Sul

Depois de especulações e indefinição, o deputado estadual, Paulo Duarte, oficializou sua saída da presidência do PSB, e fica livre para filiar-se ao PSDB, com quem “as tratativas estão mais avançadas”, buscando a reeleição na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

Segundo o parlamentar, ele achou melhor adiantar a saída da presidência enquanto dialoga com outras siglas. “Não tinha mais sentido também ficar no comando partido, já que eu vou sair na janela. Então, eu comuniquei primeiro, quem assume o meu lugar, que é o vice- Ricardo Ayache e o Carlão, que é uma liderança importante, vereador do PSB aqui em Campo Grande. Já oficialize, a partir de amanhã, não sou mais”, declarou ao Jornal O Estado na quinta-feira (19). Logo sua presidência não é mais efetiva hoje.

A saída, foi motivada, entre outros fatores, pela falta de quantitativo para uma chapa de deputado estadual e ao fato de que o partido aliou-se ao PT e PDT. Ainda ontem (19), o prefeito do Recife e presidente do partido, João Campos, fechou acordo para ter a ex-deputada Marília Arraes (PDT) e o senador Humberto Costa (PT) como candidatos ao Senado em sua chapa ao governo estadual. O grupo apoia a reeleição de Lula.

Paulo Duarte já havia antecipado ao Jornal O Estado que não apoiaria essa aliança e regionalmente trabalharia com um partido em prol da candidatura do governador Eduardo Riedel. Questionado de como fica o órgão partidário que tem vigÊncia até 30 de junho, o parlamentar falou que Auache deve aguardar a chegada da senadora Soraya Thronicke. “Embora não esteja definida, ele vai aguardar a chegada dela para ver”.

A carta de renúncia de Paulo Duarte foi assinada pelo vice-presidente do PSB em Mato Grosso do Sul, Ricardo Ayache e pelo presidente municipal, vereador Carlão. a filiação do deputado no partido tucano pode ocorrer no dia 30 de março.