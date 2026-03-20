Com saída de Jaime Verruck para disputar as eleições, adjunto assumirá a pasta

Artur Falcette ficará responsável pela secretaria

A iminente saída do atual secretário da SEMADESC (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Jaime Verruck, do governo estadual já tem desdobramentos definidos. O secretário-adjunto, Artur Falcette, será o responsável por assumir a pasta. A substituição ocorre em meio à decisão de Jaime Verruck de deixar o cargo para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições deste ano.

A confirmação foi dada pelo próprio Verruck, nesta quinta-feira (19), que afirmou de forma direta sua intenção política. “Eu vou ser candidato a deputado federal, ponto”. Segundo ele, a definição sobre qual partido irá disputar ainda depende de articulações internas e da competitividade das legendas. “Depende de quem vai para um partido, quem vai pra outro. […] Esse desenho do partido depende da estrutura da legenda”, explicou.

Apesar das indefinições partidárias, uma certeza já foi estabelecida. Artur Falcette permanecerá na estrutura e assumirá o comando da secretaria. “Fica, fica. Já está certo”, reforçou Verruck.

Conforme já noticiado pelo Jornal O Estado, a saída do secretário está marcada para o dia 30 de março, respeitando o prazo legal de desincompatibilização exigido para candidatos que ocupam cargos no Executivo. A movimentação já vinha sendo especulada desde setembro do ano passado e foi confirmada oficialmente ainda em 2025.

Nos bastidores, além da candidatura à Câmara Federal, houve também a possibilidade de Verruck disputar uma vaga no Senado. No entanto, o cenário se tornou menos viável diante da grande quantidade de interessados dentro do grupo político que apoia a reeleição do governador Eduardo Riedel (PP).

Atualmente filiado ao PSD, Verruck deve deixar a sigla. A tendência mais comentada é sua migração para o PP, embora a mudança ainda não tenha sido oficializada.

Por Brunna Paula e Ian Netto