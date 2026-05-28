Adolescente vítima fatal de acidente em Maracaju é identificado

Colisão entre motocicleta e van da Secretaria de Saúde ocorreu na manhã desta quinta-feira, 28, em trecho com neblina intensa

Foi identificado como Carlos E. G. Klagenberg, de 17 anos, o motociclista que morreu em um acidente registrado na manhã desta quinta-feira, 28, na rodovia MS-164, em Maracaju. O jovem era morador do Distrito de Vista Alegre e seguia para o trabalho no momento da ocorrência.

O acidente aconteceu por volta das 6h50, no km 13 da rodovia, em um trecho com neblina intensa que prejudicava a visibilidade.

Segundo informações do Maracaju Speed, o motociclista seguia no sentido Vista Alegre–Maracaju quando realizou uma manobra para acessar a entrada de uma fazenda. Durante a ação, houve a colisão frontal com uma van da Secretaria Municipal de Saúde de Maracaju.

Com o impacto, o adolescente não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Equipes da Polícia Militar Rodoviária foram acionadas e realizaram o isolamento da área, além do controle do tráfego na rodovia.

A Polícia Civil de Maracaju e a Polícia Científica de Dourados estiveram no local para a realização da perícia. Após os procedimentos, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Maracaju.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.