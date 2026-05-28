Feijoada solidária ajuda ONG que atende crianças com deficiência em Campo Grande

Associação realiza ação mensal para manter atendimentos de crianças com microcefalia, hidrocefalia e paralisia cerebral na Capital

A última sexta-feira do mês tem um significado especial para a associação Renasce Uma Nova Esperança, em Campo Grande. É nesse dia que a entidade promove uma feijoada beneficente para arrecadar recursos e manter os atendimentos oferecidos a crianças com microcefalia, hidrocefalia e paralisia cerebral.

Fundada há 19 anos, a ONG (Organização Não Governamental) atende atualmente 36 crianças diretamente, mas o trabalho alcança também familiares que recebem apoio com alimentos, leite, fraldas e acompanhamento social.

Na instituição, as crianças recebem acompanhamento com fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia e hidroterapia. Enquanto os atendimentos acontecem, as mães participam de atividades conduzidas pela equipe da ONG. Algumas crianças também recebem atendimento domiciliar por meio de equipe multidisciplinar.

Além dos atendimentos terapêuticos, a entidade oferece café da manhã, café da tarde e cesta básica para famílias em situação de vulnerabilidade. Segundo a presidente e fundadora da instituição, Iris Moreira Lopes, muitas mães atendidas têm outros filhos pequenos, o que amplia a necessidade de assistência. “Essa criança não entende que só ela vai ganhar presente no Dia das Crianças. Então a gente precisa atender também os irmãozinhos”, afirmou.

Iris também destaca que a instituição funciona como uma empresa do terceiro setor e precisa manter despesas fixas para continuar operando. “Nós temos colaboradores, pagamos aluguel, água, luz. Então a gente depende muito de dinheiro em caixa para poder arcar com todas as nossas obrigações”, explicou.

A feijoada solidária desta sexta começa a ser vendida a partir das 10h. A marmitex custa R$26 e o kit separado, com arroz, feijoada, couve e farofa, custa R$35. A taxa de entrega é de R$5.

Os pedidos podem ser feitos pelos telefones (67) 3015-0758, (67) 98127-0040 e (67) 99318-2000.

A ONG também recebe doações de leite, fraldas, alimentos e procura voluntários para oficinas e atividades com as famílias atendidas. “Tudo é bem-vindo para a instituição. O que a pessoa puder oferecer, a gente recebe de coração”, disse a fundadora.

Localizada na Avenida Madri, nº 300, na Vila Alba, a associação funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, e está aberta para pessoas interessadas em conhecer o trabalho desenvolvido no local.

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