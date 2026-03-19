Suspeito importuna adolescente no centro de Nova Andradina e vai preso

Jovem de 15 anos foi alvo de comentários inapropriados ao sair da escola; suspeito foi localizado pouco depois

Na última quarta-feira (18), uma adolescente de 15 anos passou por momentos de medo ao sair da escola, no centro de Nova Andradina. Ela seguia pela Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, nas proximidades de um posto de combustíveis, quando foi surpreendida por um homem que começou a fazer comentários de cunho inapropriado.

Segundo o Jornal da Nova, a situação ficou ainda mais tensa quando o suspeito tentou se aproximar. Assustada, a jovem correu e buscou abrigo em um comércio próximo, onde pediu ajuda.

Equipes realizaram buscas pela região e encontraram o homem pouco tempo depois. Durante a abordagem, ele admitiu ter se dirigido à adolescente.

O caso foi encaminhado à delegacia e será investigado.