Procissões do Dia de São José interditam vias de Campo Grande nesta quinta (19)

Bloqueios começam às 18h e às 19h em diferentes regiões da cidade, segundo a Agetran

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito de Campo Grande) informou que diversas vias de Campo Grande serão interditadas nesta quinta-feira (19) por causa de procissões religiosas em celebração ao Dia de São José.

Segundo o órgão, os bloqueios ocorrerão em dois períodos e devem impactar o trânsito em regiões distintas da Capital.

A primeira interdição está prevista para começar às 18h. O percurso terá saída pela Rua Pedro Celestino, em direção à Avenida Afonso Pena, seguindo pela Rua Padre João Crippa e Rua Marechal Rondon, com retorno ao ponto inicial.

A segunda procissão começa às 19h, com saída na Avenida Manoel Ferreira, nº 171. O trajeto inclui as ruas Cruzeiro do Sul, João Thomaz, Barão de Mauá, Leônidas de Matos e Antônio João Ferreira, retornando ao local de origem.

De acordo com a Agetran, as interdições são necessárias para garantir a segurança dos participantes. A orientação é que motoristas evitem as áreas afetadas nos horários informados e utilizem rotas alternativas.

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