Alerta de chuvas intensas passa a valer nesta sexta-feira em três regiões de MS

Previsão indica até 50 milímetros de chuva por dia e ventos de até 60km/h; aviso segue até a noite de sexta

Um aviso de chuvas intensas entra em vigor à 0h desta sexta-feira (20) e segue até as 23h59 do mesmo dia em áreas do leste, centro-norte e sudoeste de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo alcançar até 50 milímetros ao longo do dia. Também são esperados ventos intensos, com velocidades entre 40 e 60 quilômetros por hora.

O grau de severidade é classificado como “perigo potencial”. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Entre as orientações estão evitar abrigo debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de queda e de descargas elétricas, e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é recomendado evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Em caso de necessidade, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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