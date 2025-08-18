Calor intenso e tempo seco marcam início da semana em Mato Grosso do Sul

Campo Grande e diversas regiões de Mato Grosso do Sul terão um começo de semana marcado por altas temperaturas, tempo seco e ventos moderados a fortes, segundo previsões do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e da Climatempo.

Na Capital, a segunda-feira (18) amanhece com temperaturas mais amenas, variando entre 14 °C e 22 °C. No entanto, a sensação de frescor não deve durar muito: durante a tarde, os termômetros sobem rapidamente e podem chegar a 34 °C. O sol predomina ao longo do dia, com poucas nuvens e sem chance de chuva.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), os ventos devem soprar dos quadrantes sul e leste com intensidade entre 30 e 50 km/h, com possibilidade de rajadas acima de 50 km/h em algumas regiões. Essa combinação de calor e vento contribui para acentuar o quadro de baixa umidade do ar, situação que exige atenção especial com hidratação e proteção contra o sol.

No interior do Estado, o cenário climático é semelhante. Municípios do sul e sudoeste, como Dourados, Ponta Porã e Maracaju, registram mínimas entre 12 °C e 18 °C. Já nas regiões norte e pantaneira, os termômetros sobem ainda mais: máximas ultrapassam os 33 °C em cidades como Coxim, Sonora, Rio Verde de Mato Grosso, Corumbá, Ladário e Aquidauana.

Diante das condições, os órgãos de meteorologia reforçam recomendações para a população: evitar exposição direta ao sol entre o fim da manhã e o meio da tarde, utilizar roupas leves e filtro solar, além de ingerir bastante líquido para reduzir os efeitos do tempo seco.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram