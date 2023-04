Etapa mundial no RJ conta com ao menos 3 sul-mato-grossenses

A etapa challenge, do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, em Saquarema (RJ), conta com sul-mato-grossenses na disputa que começa para valer nesta sexta-feira (14). Ontem, 64 duplas dos dois gêneros disputariam o qualifying em busca de 16 vagas para o torneio principal, que já conta com 32 parcerias garantidas.

No masculino, de Mato Grosso do Sul, Saymon, parceiro de Vinicius, já está classificado. Arthur Mariano, parceiro de Adrielson, entraria em ação no Campo da Aviação, ontem. A dupla Evandro/Arthur Lanci também está na mesma situação de Saymon/ Vinicius.

Entre as mulheres, Tainá, parceira de Vic, e Talita, que joga com Thâmela, estão confirmadas, não precisaram passar pelo qualificatório. Elas contam com a companha de Andressa/Vitória e Taiana/ Hegê e Tainá/Vic.

Alison e Oscar estão inscritos no torneio qualifying, junto com uma legião de duplas brasileiras, que conta com Arthur Mariano/ Adrielson, Gabriel Santiago/ Heitor, Josi/Carol Goerl, Carol Horta/Ana Luiza, Carol Sallaberry/Larissa, Talita Simonetti/Teresa, Rosimeire Lima/Julhia, Naiana/Aline e Fabrine/Flavia Moura.

Por Luciano Shakihama – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

