Adolescente que matou o tio estava defendo mulher de agressão

A polícia civil ouviu os relatos da jovem que esfaqueou o tio na última sexta-feira (29) na cidade de Dourados. Durante a investigação da polícia, foi confirmado que a jovem teria apunhalado o tio de de 37 anos em torno de três vezes, sendo duas no tórax e uma no pescoço com uma faca.

A adolescente afirmou a polícia que o parente estava enforcando a própria esposa. A jovem já tinha problemas com o homem pois sofria violência domestica vinda do mesmo.

Na última sexta, oito pessoas foram levadas como testemunhas do crime, as mesmas confirmaram a reação agressiva do homem em relação a sua esposa.

Após desferir as facadas a jovem fugiu para outra residencia mas foi encontrada pela polícia, a jovem responderá por infracional análogo ao crime de homicídio simples.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Com informações do site Dourados News.