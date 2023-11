Adolescente que matou jovem com golpes de pá é localizado

Um adolecente de 14 anos foi apreendido na manhã de ontem (5), suspeito de envolvimento na morte de Vanilton Cabreira Souza, 26, no último dia 29 de outubro em Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a polícia, a vítima foi morta a golpes de pá na cabeça nas margens de uma estrada vicinal, próximo a MS-156.

Informações do SIG (Setor de Investigações Gerais), com auxílio da Polícia Militar e com auxílio de lideranças locais conseguiram localizar o adolescente. O mandado de prisão foi expedido pela justiça e cumprido na manhã de ontem.

Segundo o site Dourados News, o garoto foi apreendido na semana passada, porém, após ser ouvido foi liberado. O jovem foi encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e logo após levado para a Unei (Unidade Educacional de Internação) Laranja Doce.

Investigações

Conforme apurado pelo site Dourados News, o outro envolvido no crime, um jovem de 19 anos, teria se apresentado na polícia e logo após liberado. Durante o seu depoimento, ele relatou que na madrugada do dia 29 de outubro, ele voltava para casa na companhia do adolescente, quando encontraram Vanilton. A vítima e o adolescente iniciaram uma discussão, mas não soube informar as motivações.

Ainda durante o depoimento, o jovem relatou que tentou separar os dois, quando foi ameaçado por Vanilton. Com uma pá, o jovem e o adolescente agrediram a vítima até a morte.

