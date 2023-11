Dourados recebe cinco novos ônibus e renova frota de transporte coletivo

O transporte público de Dourados recebeu na manhã de hoje (6), mais cinco novos ônibus. Os veículos são 100% refrigerados e deverão auxiliar na ampliação do atendimento em alguns pontos do município.

A renovação da frota de ônibus coletivo em Dourados, é prevista em contrato firmado pela prefeitura e a concessionária responsável pelo serviço. A fiscalização é de responsabilidade da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito).

De acordo com a diretora da Agetran, Mariana de Souza Neto, ao site Dourados News, os novos veículos devem ajudar na sustentabilidade da população.

“É o início (da refrigeração 100%). A cada renovação da frota vamos vim com carros totalmente refrigerados. Vale destacar que os modelos de agora são Euro 6, ecologicamente correto, com poluição mínima, um benefício para toda a cidade”, disse.

Os novos ônibus devem substituir os antigos, segundo o prefeito Alan Guedes ao site. Já as linhas de bairros mais distantes do centro e a da Cidade Universitária devem ter algumas modificações.

“Temos a nossa principal linha, cidade universitária, que vai ser reforçada, temos esse compromisso, temos acadêmicos e reitores. É preciso estudar caso a caso, mas outras linhas que devem receber reforço são as do Jóquei Clube e Vila São Braz, que são bairros mais afastados do centro, das praças comerciais”, pontuou ao Dourados News.

Em Dourados, desde de maio de 2022, a tarifa do transporte público é de R$ 3,25. Segundo o prefeito da cidade, o objetivo é melhorar o transporte e não alterar os valores. Já a diretora da Agetran, informou que em novembro ocorre os debates, mas a intenção é o congelamento dos valores.

