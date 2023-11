Escolas Municipais de Naviraí terão câmeras com reconhecimento facial

As escolas municipais de Naviraí estão recebendo um sistema de videomonitoramento para garantir mais segurança nos locais de estudo. Todas as 26 unidades escolares do município serão, sendo 23 na zona urbana me 03 na zona rural.

O sistema conta com reconhecimento facial, central de alarmes, sensor magnético de abertura de portas, aplicativo mobile e câmeras de videomonitoramento. O objetivo é promover a segurança, tranquilidade e bem-estar dento das escolas

Os recursos para locação dos equipamentos de segurança são oriundos do Fundeb – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. O contrato inicial é de 12 meses.

A instalação dos equipamentos está 90% concluída em 14 unidades escolares e sua implementação atende a uma determinação da prefeita Rhaiza Matos.

