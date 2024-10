O Jornal O Estado Online acompanha em tempo real a apuração das Eleições Municipais 2024 que ocorrem neste domingo (6), com o resultado do pleito em Campo Grande.

Estão na disputa os candidatos Adriane Lopes (PP), Beto Pereira (PSDB), Beto Figueiró (NOVO), Camila Jara (PT), Luso Queiroz (PSOL), Ubirajara Martins (DC) e Rose Modesto ( União Brasil).

Acompanhe no link.

