Operação conjunta das Polícias Civil e Militar prende dois por tráfico de drogas em Bonito

Duas pessoas foram presas por tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (2), durante uma operação conjunta das Polícias Civil e Militar no município de Bonito. A ação teve como foco o cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário.

A operação teve início por volta das 16h, com o monitoramento de um dos alvos, abordado em um estabelecimento comercial na região da Marambaia. Durante a abordagem, os policiais encontraram 26 porções de cocaína prontas para venda, escondidas no capacete do suspeito. Outras duas porções maiores da mesma substância foram localizadas na carenagem da motocicleta utilizada por ele.

O homem confessou envolvimento com o tráfico de drogas e foi preso em flagrante, sendo conduzido à delegacia, onde passou por exame de corpo de delito.

Na sequência, as equipes cumpriram mandados em dois outros endereços. Em uma das residências, foi apreendida grande quantidade de maconha, armazenada em um guarda-roupa. Entre o material encontrado estavam diversas embalagens plásticas com porções fracionadas da droga, além de três tabletes grandes.

O segundo suspeito, responsável pelo entorpecente, não estava no local no momento da ação, mas apresentou-se voluntariamente à delegacia pouco depois e assumiu a posse da droga. Ele também foi preso em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Ambos os detidos foram submetidos a exames de corpo de delito e permanecem à disposição da Justiça. A polícia segue com as investigações para identificar possíveis outros envolvidos no esquema.