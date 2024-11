Homem morre em confronto com a polícia no Jardim Macaúbas, em Campo Grande

Aderso Pereira Rodrigues Junior, de 34 anos, morreu na manhã de segunda-feira (25) após confronto com a Polícia Militar, no Bairro Jardim Macaúbas, em Campo Grande. O homem, conhecido como “Dalsim”, havia sido denunciado por realizar disparos de arma de fogo em via pública no domingo (24), na Avenida Guaicurus, usando uma pistola de rajada enquanto dirigia um veículo de passeio.

Segundo o boletim de ocorrência, a ação policial começou após denúncias de moradores relatando os tiros. A companheira de Aderso confirmou à polícia que ele estava sob efeito de drogas e que havia discutido com ela antes dos disparos. Com medo, ela disse que não havia denunciado anteriormente.

Na manhã de segunda-feira, equipes da Rotac (Rondas Ostensivas Táticas e Ações de Choque) localizaram Aderso em sua residência na Rua Centopeia. Durante a tentativa de abordagem, o suspeito fugiu para dentro do imóvel, trancou o portão e ameaçou os policiais verbalmente. Após resistência, os agentes invadiram o local e foram recebidos com disparos, revidando a agressão.

Aderso foi socorrido e levado para a UPA do Bairro Universitário, mas não resistiu aos ferimentos. No local do confronto, foram apreendidos uma pistola Canik calibre 9 milímetros com numeração raspada, 16 munições, e o celular do suspeito.

Histórico criminal e investigação

Aderso possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas, furto, crimes contra o patrimônio, e envolvimento com organizações criminosas, segundo o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

O caso foi registrado como homicídio decorrente de oposição a intervenção policial, tentativa de homicídio contra familiar, e desobediência. A Polícia Civil dará continuidade às investigações, e as armas dos policiais envolvidos foram entregues para perícia, conforme informou o Batalhão de Choque em nota.

