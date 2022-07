Adolescente morre afogado em açude na cidade de Sidrolândia

O adolescente de 14 anos, Matheus Sipriano de Mattos, faleceu vítima de afogamento na noite desta segunda (25). O fato aconteceu em um açude localizado na Associação da Seara, em uma área de reserva ambiental em Sidrolândia, a 70km de Campo Grande.

De acordo com familiares do jovem, ele saiu com um amigo por volta das 17h, para ir ao açude tomar um banho, mas acabou se afogando. A irmã de Matheus declarou que aquela era a segunda vez que ele ia ao local, que é desconhecido por uma grande parcela da população, mesmo ficando bem próximo a área urbana.

O Corpo de Bombeiros chegou a se deslocar até o local para reanimar o jovem, mas não obtiveram sucesso. A Perícia de Campo Grande também esteve no açude e confirmou a morte por afogamento, porém, as causas ainda serão analisadas.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.