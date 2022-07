Senad encontra grande quantidade de drogas em fazenda

A Senad (Secretaria Nacional Antidrogas) realizou a operação Basalto nesta terça-feira(26) em uma fazenda localizada na Colônia Estrella, em Pedro Juan Caballero, aonde uma grande quantidade de drogas foi apreendida pelos agentes no local.

Segundo a Secretaria Nacional, com está nova apreensão a Operação Basalto totalizou até agora 285 toneladas de maconha retiradas do tráfico da fronteira. A Senad afirma que organizações criminosas dominam a produção de maconha na região de Pedro Juan Caballero

A polícia do Brasil através da Operação Ágata realiza busca e apreensões de drogas e tenta derrubar o crime organizado que age dentro e fora do país.

Com informações do site Ponta Porã News.