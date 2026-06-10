Adolescente fratura vértebra após ser atingido por cabo enquanto andava de bicicleta no Tiradentes

Na no final da tarde desta terça-feira (09) um adolescente de 13 anos, que não teve suas informações divulgadas, sofreu fratura em uma vértebra da coluna após ser atingido por um cabo de telecomunicações. Na ocasião, ele andava de bicicleta, na Avenida Oceania, região do Bairro Tiradentes, em Campo Grande.

Segundo informações iniciais sobre o caso, o acidente teria acontecido por volta das 17h15 quando um funcionário de uma empresa de telefonia realizava um serviço na rua e levantou um cabo que atravessava a avenida. O fio acabou atingindo o pescoço do adolescente, que perdeu o equilíbrio e caiu no asfalto.

Ainda segundo as informações, o trabalhador estava sozinho e não havia sinalizações alertando motoristas e pedestres sobre a manutenção no local.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o Corpo de Bombeiros foram acionados para prestar socorro. O adolescente foi encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Bairro Tiradentes.

Após avaliação médica, foi constatada uma fratura em uma vértebra da coluna.