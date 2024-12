Adolescente fica gravemente ferido em briga no Jardim Columbia; autor é encontrado caído em outra rua

Um adolescente, cuja idade não foi divulgada, ficou gravemente ferido na tarde deste sábado (21), no bairro Jardim Columbia, em Campo Grande, após ser esfaqueado durante uma briga com um homem de 23 anos. O incidente aconteceu por volta do início da tarde e envolveu uma discussão que rapidamente escalou para violência física.

Segundo o boletim de ocorrência, testemunhas relataram que a briga entre os dois começou com uma discussão, que logo se transformou em confronto físico. Durante a luta, o homem de 23 anos pegou uma faca e desferiu vários golpes nas costas do adolescente, que ficou com sangramentos intensos. Após o ataque, o autor fugiu do local.

No entanto, o homem foi encontrado caído em outra rua, a aproximadamente 300 metros de distância do local da briga. O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer o adolescente, que estava em estado grave. Enquanto prestavam atendimento ao garoto, os bombeiros receberam outro chamado para socorrer o agressor, que estava desorientado e também apresentava um corte na cabeça, com grande perda de sangue. Moradores da região estavam ajudando o rapaz ferido quando os bombeiros chegaram.

A Polícia Militar acompanhou o resgate dos feridos, mas o homem de 23 anos não conseguiu fornecer muitos detalhes sobre o ocorrido devido ao seu estado de confusão. Ambos foram encaminhados para a Santa Casa de Campo Grande. O adolescente, devido à gravidade de seus ferimentos, foi internado na ala vermelha do hospital. Já o homem foi atendido, mas não corria risco de morte.

A faca utilizada no crime não foi localizada pelos policiais. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol como lesão corporal dolosa e lesões corporais recíprocas. A Polícia Civil segue investigando as circunstâncias da briga e do ataque.

