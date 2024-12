Prefeitura de Campo Grande anuncia ponto facultativo nos dias 24 e 31 de dezembro

A Prefeitura de Campo Grande divulgou neste sábado (21) um comunicado reforçando o decreto de ponto facultativo nas repartições públicas municipais para os dias 24 e 31 de dezembro de 2024, vésperas de Natal e Ano Novo, respectivamente. O Decreto nº 16.096, de 2 de dezembro de 2024, que declara o ponto facultativo, foi publicado no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande).

De acordo com o decreto, as repartições públicas municipais estarão fechadas nestes dois dias, mas a medida não se aplica aos serviços essenciais. As unidades de atendimento à saúde, como os CRSs (Centros Regionais de Saúde) 24h e as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), continuarão funcionando normalmente durante o período. A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) informou que a Capital conta com quatro CRSs, localizados nos bairros Coophavila II, Aero Rancho, Tiradentes e Nova Bahia, além de seis UPAs, situadas nos bairros Leblon, Coronel Antonino, Moreninha II, Universitário, Vila Almeida e Santa Mônica.

Em novembro, a prefeitura já havia definido as datas do recesso de fim de ano para os servidores municipais, com a possibilidade de até cinco dias de folga. O recesso foi organizado em dois períodos, para garantir que os serviços à população não sejam comprometidos. Os servidores terão que se revezar entre os dois períodos comemorativos, garantindo a continuidade dos atendimentos.

Confira as datas do recesso de fim de ano em Campo Grande:

– Recesso de Natal: 23 a 27 de dezembro de 2024;

– Recesso de Ano Novo: 30 de dezembro de 2024 a 3 de janeiro de 2025.

A prefeitura ainda alerta que os servidores que não compensarem as horas de recesso no período entre 1º de dezembro de 2024 e 31 de março de 2025 sofrerão desconto proporcional em suas remunerações, conforme as horas não compensadas. A medida visa manter a eficiência no serviço público durante o período festivo.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais