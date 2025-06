Adolescente estrangeiro morre afogado durante excursão escolar em Bonito

Um adolescente estrangeiro de 13 anos morreu afogado na tarde dessa terça-feira (10) durante uma excursão escolar na Estância Mimosa, em Bonito, a 297 quilômetros de Campo Grande. O jovem participava de uma trilha ecológica com outros estudantes quando se separou do grupo durante uma parada para banho em uma das cachoeiras do local e acabou submergindo nas águas.

Segundo informações da Polícia Civil, o adolescente foi encontrado minutos depois, submerso. Ele chegou a ser retirado da água e socorrido, mas deu entrada no Hospital Dacy João Bigaton já em parada cardiorrespiratória e sem sinais vitais. As tentativas de reanimação não foram suficientes para salvá-lo.

De acordo com relatos de testemunhas, a vítima fazia parte do terceiro grupo da excursão, com cerca de dez pessoas. Ao final do banho, o adolescente retirou o colete salva-vidas e fez um último salto na água, momento em que se afogou. O grupo já se organizava para sair do local, e sua ausência só foi notada quando todos se reuniram para seguir até o barco de retorno.

Ao perceberem que o garoto havia desaparecido, guias e outros funcionários da Estância Mimosa iniciaram buscas imediatas. Fotógrafos que estavam em pontos diferentes do percurso também ajudaram nas buscas. O corpo foi localizado por uma pessoa que subia ao mirante e avistou o adolescente no fundo da água.

Manobras de reanimação foram iniciadas ainda no local do acidente, antes da chegada do Corpo de Bombeiros, que prestou os primeiros socorros e encaminhou o jovem ao hospital. A morte foi confirmada pouco depois.

Em nota, a Estância Mimosa Ecoturismo lamentou profundamente o ocorrido e afirmou que prestou socorro imediato à vítima. O atrativo suspendeu toda a programação logo após o acidente e informou estar colaborando com as investigações da Polícia Civil.

“Estamos consternados com a tragédia. Nossos esforços foram todos voltados para o atendimento emergencial, e seguiremos à disposição das autoridades para esclarecer os fatos”, diz o comunicado.

O afogamento ocorre pouco mais de seis meses após outro episódio trágico na cidade. No dia 31 de dezembro, um menino de 6 anos morreu afogado no balneário Praia da Figueira, também em Bonito. A criança, natural de Dourados, foi encontrada boiando próximo ao tobogã. Apesar de mais de uma hora de tentativas de reanimação por parte de médicos e bombeiros, ela também não resistiu. A dinâmica do caso ainda não foi esclarecida.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias exatas da morte do adolescente estrangeiro, que foi registrada como morte por causa indeterminada. O nome da vítima e a nacionalidade não foram divulgados.

