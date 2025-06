Homem é preso em flagrante por agredir enteado de 3 anos em Dourados

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante nesta terça-feira (10), acusado de agredir o enteado de apenas 3 anos. O caso aconteceu em Dourados, cidade localizada a cerca de 230 quilômetros de Campo Grande. O agressor confessou o crime, que ocorria na residência da família.

De acordo com as primeiras informações, a mãe da criança relatou que precisava trabalhar e, como ainda não havia conseguido uma vaga em creche, deixou o filho sob os cuidados do atual companheiro.

Segundo ela, não sabia das agressões, mas, ao retornar do trabalho, percebeu que o filho apresentava lesões no rosto, cabeça, costas e outras partes do corpo. Ao questionar o companheiro, ele afirmou que a criança havia caído. No entanto, ao tentar levar o menino para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), o homem se exaltou e tentou impedi-la, só permitindo a saída após ela prometer que não faria denúncia.

Apesar disso, a denúncia foi feita, e uma equipe da Guarda Municipal de Dourados foi até o local, onde conseguiu localizar e deter o agressor. Durante o interrogatório, o homem admitiu que bateu na criança com palmadas.

A criança segue internada na unidade de saúde, sob observação e cuidados médicos.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram