Roberto Carlos deve retornar a Campo Grande em dezembro para show emocionante

O fim de ano em Campo Grande promete ser ainda mais especial em 2025. Roberto Carlos, um dos maiores ícones da música brasileira, deve retornar à Capital sul-mato-grossense em dezembro, mês tradicionalmente marcado por suas apresentações especiais, e agora, com concorrência direta à sua própria atração na TV.

Segundo fontes ligadas à produção da empresa que possivelmente será responsável por trazer o eventos para Campo Grande, o local ainda não foi oficialmente definido, mas uma das possibilidades mais cotadas é o Shopping Bosque dos Ipês, espaço que já recebeu outros eventos de grande porte. As tratativas seguem em andamento, e a expectativa é de que data, local e início das vendas dos ingressos sejam divulgados nas próximas semanas.

Com uma carreira que ultrapassa seis décadas, Roberto Carlos carrega um legado que atravessa gerações. O show previsto em Campo Grande promete emocionar com um setlist repleto de clássicos, incluindo sucessos como “Como é Grande o Meu Amor por Você”, “Detalhes”, “Esse Cara Sou Eu”, “Emoções”, “Outra Vez” e “Jesus Cristo”.

Fãs de todas as idades são atraídos pela energia e pelo carisma do cantor, que segue mobilizando multidões com seu romantismo atemporal. Seus shows costumam ser marcados por momentos de nostalgia, lágrimas e, claro, flores lançadas ao público, uma tradição que emociona plateias por onde passa.

Roberto Carlos e Campo Grande

Esta não será a primeira vez que o artista se apresenta em Campo Grande. O cantor já esteve na cidade em outras oportunidades, sempre com casas cheias e recepção calorosa dos fãs. O possível retorno em dezembro reforça a conexão especial entre Roberto Carlos e o público sul-mato-grossense.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais