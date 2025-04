Passagem de ônibus intermunicipal tem reajuste de 4,56% em Mato Grosso do Sul

A partir desta quarta-feira (2), as tarifas do transporte rodoviário intermunicipal em Mato Grosso do Sul sofrerão um reajuste de 4,56%. O aumento foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial do Estado e corresponde à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado nos últimos 12 meses.

De acordo com a portaria da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (Agems), o reajuste incide sobre o coeficiente tarifário das linhas estruturais e regionais, além da tarifa única das linhas locais.

Passagens com serviços diferenciados, como ônibus executivos e leito, poderão sofrer aumentos ainda maiores. O serviço executivo poderá ter reajuste de até 20%, enquanto os ônibus leito podem ter aumento de até 50%, fazendo com que o valor final da passagem dobre para o passageiro.

O reajuste atende à política tarifária vigente no setor, garantindo a reposição inflacionária e a sustentabilidade econômica do sistema de transporte intermunicipal. A regulamentação prevê ajustes anuais, buscando oferecer previsibilidade para usuários e empresas do setor.

