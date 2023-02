Adolescente é morto com tiro na cabeça em frente de lanchonete

Um adolescente de 16 anos, conhecido como gordinho, foi morto com tiro na cabeça, na noite de ontem (18), em Dourados. O crime aconteceu em frente de uma lanchonete na Rua Abílio de Mattos Pedroso, no Jardim Novo Horizonte, no município localizado a 229 quilômetros de Campo Grande.

Segundo apurado pelo site Ligado na Notícia, o adolescente foi assassinado com pelo menos quatro tiros, sendo três nas costas e um na cabeça.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegou ao local, o jovem já estava morto.

Familiares do jovem compareceram no local e identificaram a vítima. A Polícia Civil e a Perícia técnica estiveram também na cena do crime para análise. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados.

