Moradores encontram corpo de homem morto a tiros em calçada

Francisco Edmílson dos Santos, de 44 anos, foi encontrado morto, na noite de ontem (18), em uma calçada no cruzamento das ruas Paranaíba e Duque de Caxias, região central de Três Lagoas, a 326 quilômetros de Campo Grande. Segundo a polícia, havia marcas de tiros pelo corpo.

Segundo informações do Rádio Caçula, o homem foi encontrado por um morador que passava pelo local e acionou a Polícia Militar. Conforme apurado pelo site local, o crime ocorreu por volta de 20h30 e o autor, segundo testemunhas, teria fugido em um veículo, de modelo Fiat Uno, de cor branca, sentido ao Bairro Colinos.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e constatou a morte. Polícia Civil e Perícia também estiveram no local e o corpo foi levado para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL) do município.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) e está sendo investigado. O autor do crime até o momento não foi localizado.

