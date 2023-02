Homem é preso se masturbando dentro de transporte coletivo na Capital

Uma jovem de 21 anos, foi vítima de importunação sexual na tarde de ontem (18) dentro do transporte coletivo em Campo Grande. O caso aconteceu na linha 411 (Santa Mônica), quando a vítima foi abordada e deparou com o suspeito se masturbando ao seu lado.

Segundo informações da Guarda Civil Metropolitana (GCM), a jovem estava indo para o trabalho, quando foi surpreendida por um homem de 46 anos, identificado como Marcos, se masturbando ao seu lado.

Abalada com situação, a vítima desceu no Terminal Júlio de Castilho e logo após, entrou na linha 086 (Júlio de Castilho/ Shopping Campo Grande), quando percebeu que estava sendo perseguida pelo indivíduo, que fazia gestos com as mãos e tocava em seu pênis.

Dentro do veículo, o homem sentou ao seu lado e durante o trajeto, começou a se masturbar novamente. Apavorada, a vítima registrou as imagens pelo celular e avisou o motorista, que imediatamente comunicou a equipe que estava de plantão na Praça Ary Coelho.

Ao chegar na praça, o autor do crime foi abordado por uma equipe da Guarda Civil Metropolitana e algemado. Ele e os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), onde foi realizado o registro da importunação sexual.

