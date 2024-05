Adolescente é internado por sequestrar bebê duas vezes

Na última segunda-feira (13), a polícia civil realizou uma operação que resultou na obtenção de um mandado de internação para um adolescente envolvido em casos de sequestro de bebês na cidade de Bataguassu, localizada a 310km da Capital, Campo Grande. O adolescente também é investigado pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica.

O sequestro do bebê aconteceu em duas ocasiões distintas. Na primeira vez, a criança foi levada para a casa do adolescente, enquanto na segunda ocasião, o bebê foi encontrado em uma área de tráfico de drogas, supostamente deixado pelo menor.

O mandado de internação provisória contra o adolescente foi solicitado pela Delegacia de Atendimento à Mulher logo após o primeiro sequestro, mas a ordem judicial só foi emitida no dia 8 de maio.

Durante a abordagem, os policiais flagraram o adolescente cometendo mais um delito. Desta vez, ele foi surpreendido em posse de 11 gramas de crack em sua residência.

O sequestro de menor é crime previsto no artigo 249 do Código Penal. A operação é conduzida pela Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) e com o suporte do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Bataguassu.

