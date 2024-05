Homem procurado por assalto a bancos é preso em Santa Rita do Rio Pardo

No quinto desdobramento da operação Escudo Xavante, uma iniciativa destinada a localizar e deter criminosos foragidos que se abrigam em áreas rurais, a Polícia Civil, por intermédio da delegacia de Santa Rita do Pardo alcançou mais um sucesso ao prender o indivíduo M. G. O. O suspeito, procurado por envolvimento em assaltos a bancos, foi capturado no dia 13 de maio de 2024. A comunidade pode desempenhar um papel vital na manutenção da segurança pública, e informações sobre suspeitos procurados podem ser repassadas à delegacia através do contato 67 99264-4315.

A ação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar demonstra o compromisso contínuo das autoridades em garantir a tranquilidade e a segurança dos cidadãos, reforçando a determinação em combater o crime e proteger a comunidade.

