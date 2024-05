Mãe sai para festa e crianças deixadas sozinhas são estupradas por vizinho

Na noite do último domingo (12), duas crianças, de 5 e 11 anos, foram violentadas pelo vizinho, após a mãe deixá-las sozinhas para ir a uma festa, na cidade de Caarapó, município distante 278 quilômetros de Campo Grande, no sul do Estado.

De acordo com reportagem publicada pelo site Caarapó News, a mãe havia saído com uma amiga e deixou as duas filhas sozinhas na residência. O filho da amiga, um bebê de apenas um ano, também ficou no local. As crianças estavam dormindo quando escutaram o barulho de alguém entrando na casa e fingindo ser a mãe.

Posteriormente, a pessoa disse para a menina tirar as roupas, porque estava muito calor. A menina de 11 anos desconfiou, porque a voz estava diferente e porque passou a ser apalpada. Nesse momento, a criança pediu para ir ao banheiro e percebeu que a pessoa que havia entrado em sua casa, era um homem, morador da casa dos fundos, no mesmo terreno.

Diante da situação, a vítima de 11 anos correu para rua, pediu ajuda e foi levada ao quartel da Polícia Militar. Os militares se deslocaram até o local e, quando chegaram, flagraram o homem ao lado da criança de cinco anos, embaixo da coberta. A menina estava sem as roupas de baixo e disse que o rapaz passou a mão em suas partes íntimas.

O Conselho Tutelar foi acionado e o suspeito, de 18 anos, foi preso em flagrante por estupro de vulnerável. Na sequência, levado para a delegacia de Polícia Civil, onde o caso está sendo investigado. Até o fechamento desta reportagem, não havia informações sobre as mães das crianças.

Com informações do site Caarapó News

