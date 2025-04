Foragido por furto qualificado é preso em Paranaíba

Nesta quinta-feira (10) um homem de 48 anos foi preso após fugir da polícia civil em Paranaíba. O homem cumpria pena em regime semiaberto e era monitorado eletronicamente.

O suspeito fugiu do local de custódia legal, descumprindo as condições impostas pela Justiça. Ele é condenado por crime de furto qualificado.

O homem foi capturado em cumprimento a mandado de prisão preventiva cumrpido pela polícia civil, por meio da Delegacia de Paranaíba.

