Brasil está entre os cinco países mais procurados por viajantes internacionais para férias entre abril e junho

Em comparação com o mesmo período do ano passado, houve crescimento de 61% nas buscas por acomodações

Com uma combinação única de praias paradisíacas, destinos urbanos e atrações culturais, o Brasil mantém sua posição de destaque no turismo internacional. De acordo com o levantamento da plataforma mundial de acomodação Booking.com, o país aparece entre os cinco mais buscados por viajantes de todo o mundo para o período entre abril e junho de 2025, atrás apenas da Espanha, Itália, Estados Unidos e França. Em comparação com o mesmo período do ano passado, houve crescimento de 61% nas buscas por acomodações no país.

O Rio de Janeiro lidera o interesse dos visitantes vindos de fora do país para as férias de julho, com aumento de 80% nas buscas em relação ao mesmo período de 2024, segundo dados do site de buscas. Esse crescimento acompanha o bom desempenho do estado na recepção de visitantes estrangeiros nos primeiros meses de 2025. De acordo com dados do Ministério do Turismo, em parceria com Embratur e Polícia Federal, o Rio recebeu 502.259 turistas internacionais em janeiro e fevereiro deste ano — sendo 240.151 em janeiro e 262.108 em fevereiro — o que representa um crescimento de 50% em comparação com o mesmo período de 2024.

“A ‘Cidade Maravilhosa’ é uma das principais portas de entrada de turistas internacionais no Brasil e isso é fruto do enorme trabalho realizado pelo Governo Federal para melhorar a infraestrutura, facilitar o acesso e ampliar a promoção do Brasil lá fora, tornando os nossos destinos ainda mais atrativos”, destacou o ministro do Turismo, Celso Sabino.

A ‘Cidade Maravilhosa’ é uma das principais portas de entrada de turistas internacionais no Brasil e isso é fruto do enorme trabalho realizado pelo Governo Federal para melhorar a infraestrutura, facilitar o acesso e ampliar a promoção do Brasil lá fora, tornando os nossos destinos ainda mais atrativos

Celso Sabino, ministro do Turismo

CIDADES ATRATIVAS

Também observa-se um aumento expressivo no interesse por outras cidades brasileiras, como Búzios (RJ), com crescimento de 144%, Florianópolis (SC), com 108%, Foz do Iguaçu (PR), com 248%, e Porto de Galinhas (PE), com 153%. Dados que reforçam a diversidade da oferta turística nacional, capaz de atrair públicos variados, interessados tanto em praias e cidades litorâneas quanto em experiências urbanas e de contato com a natureza.

Entre as nacionalidades que mais ampliaram o interesse pelo Brasil para o mês de julho, os argentinos lideram, com crescimento de 137% nas buscas em relação ao ano passado, seguidos pelos chilenos com aumento de 53%. Já os franceses registraram alta de 66% e ocupam a terceira posição entre os que mais buscam destinos brasileiros, seguidos pelos norte-americanos, que tiveram crescimento de 57% na pesquisa.

VIAGENS NACIONAIS

No caso dos brasileiros, Gramado (RS) e Fortaleza (CE) são os destinos queridinhos, com crescimento de 11% das buscas, seguido por Maceió (AL), com alta de 73%, e Porto Seguro (BA). Esses destinos se destacam pela diversidade de experiências proporcionadas – do clima ameno da Serra Gaúcha às praias paradisíacas do Nordeste -, reunindo lazer, cultura, gastronomia e paisagens deslumbrantes.

BRASILEIROS

A pesquisa também revela a intenção de viagem dos brasileiros entre os meses de abril e junho deste ano. Nesse período, o Rio de Janeiro aparece na liderança das buscas, com um aumento de 63% em relação ao ano anterior. Em seguida, estão São Paulo, Ubatuba, João Pessoa e Porto de Galinhas.

PASSAGENS — Os dados da plataforma Booking.com mostram ainda as preferências dos brasileiros na hora de buscar passagens aéreas em julho. Entre os destinos nacionais estão Salvador (+148%), Recife (+43%), Fortaleza (+56%), Maceió (+46%) e Natal (+49%).

INCENTIVO — Lançado pelo Governo Federal em 2023 e coordenado pelo Ministério do Turismo, o “Conheça o Brasil” é um movimento que busca incentivar e facilitar viagens de brasileiros no país. A iniciativa envolve a ampliação da conectividade e da mobilidade entre os destinos nacionais, além do aumento da movimentação de visitantes, estimulando a geração de negócios, fomentando a competitividade no setor e reforçando a geração de emprego e renda às comunidades receptoras.

Com informações da Agência Gov.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.