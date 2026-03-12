Capital amplia wi-fi gratuito para 187 pontos e lança aplicativo com mais de 30 serviços

Prefeitura apresenta plataformas digitais para ampliar conectividade e acesso da população a serviços municipais

A Prefeitura de Campo Grande apresentou nesta quinta-feira (12) novas ferramentas digitais voltadas ao atendimento da população e à ampliação da conectividade na cidade. Entre as iniciativas estão o aplicativo +CG, que reúne serviços municipais em um único ambiente digital, e o Acessa+, programa responsável pela expansão de pontos de internet gratuita na capital.

O anúncio foi feito durante evento realizado na sede da Agetec (Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação). De acordo com a administração municipal, a proposta é integrar serviços públicos em plataformas digitais e ampliar o acesso da população à internet em espaços públicos.

Atualmente, Campo Grande possui 187 pontos de acesso gratuito à internet, distribuídos em diferentes regiões da cidade. A gestão municipal também ampliou a capacidade da rede pública, que passou de 150 megabits para 300 megabits, com testes que já alcançam velocidades de até 600 megabits.

A prefeita Adriane Lopes afirmou que o aplicativo +CG faz parte do processo de modernização dos serviços municipais e deve facilitar o contato entre o cidadão e a prefeitura.

“Estamos lançando hoje um aplicativo +CG, o primeiro passo para uma nova era da tecnologia da Prefeitura Municipal de Campo Grande. É um passo importantíssimo que vai conectar os serviços da Prefeitura, secretarias, para trazer um resultado mais positivo e respostas mais rápidas para os munícipes da nossa cidade”, declarou.

Segundo a vice-prefeita e secretária municipal de Assistência Social, Camilla Nascimento, o programa de internet gratuita continuará sendo ampliado.

“Hoje tem uma ampliação desses pontos de gratuidade, desses acessos de internet. São 187 pontos na nossa cidade agora e a prefeita vem estudando junto com a equipe da Agetec para viabilizar ainda mais pontos”.

Durante a apresentação, a prefeita citou o impacto da internet gratuita em locais de comércio popular, como o Mercadão Municipal, onde pequenos empreendedores utilizam a conexão para vendas e pagamentos digitais.

“Vou citar um dos pontos que nós iniciamos esse projeto no Mercadão Municipal, onde nós temos ali a comercialização de produtos que são vendidos por mulheres indígenas. Com aquele ponto de wi-fi no mercadão, a gente trouxe resolutividade e a valorização das mulheres indígenas empreendedoras que cotidianamente trabalham ali”, afirmou Adriane.

Para quem trabalha diariamente no local, a conectividade tem reflexos diretos no funcionamento do comércio. O comerciante João Porto Corteis, de 29 anos, que mantém uma banca no Mercadão, destacou a importância do acesso à internet para as vendas e para o atendimento aos clientes.

“Eu vejo essa questão do acesso à internet como um auxílio muito bom, tanto para acesso à informação quanto hoje com o Pix, principalmente para a questão de pagamento. Tanto nós comerciantes quanto os indígenas que vendem os seus produtos aqui no Mercadão, o acesso à internet faz muita falta e essa possibilidade de acesso auxilia muito na obtenção de novos recursos e na fomentação do comércio, facilitando o pagamento. Então a internet hoje em dia é um caminho a seguir e ter mais acesso e sendo fornecido a mais pessoas é muito bom”.

O aplicativo +CG foi desenvolvido pela própria equipe técnica da prefeitura e reúne, nesta primeira fase, serviços relacionados a tributos municipais e demandas urbanas. Entre as funcionalidades disponíveis estão acesso a informações do IPTU e registro de solicitações como tapa-buracos, limpeza de terrenos e manifestações na ouvidoria.

“O +CG nasceu nesse intuito de fazer a integração de todos os serviços que a gente presta hoje na prefeitura. É claro que são muitos, por isso a gente começou com a primeira fase, com a primeira versão. Hoje a gente já vai conseguir serviços como acesso ao IPTU. Ele já é totalmente vinculado à sua conta, então quando você faz o acesso você já sabe quem está falando, qual é o CPF que está escrito ali dentro, então você já tem esses acessos individuais”, explicou o diretor-presidente da Agetec, Leandro Basmage.

De acordo com a prefeitura, novas funções devem ser incorporadas ao aplicativo nas próximas atualizações, ampliando gradualmente o número de serviços disponíveis na plataforma.