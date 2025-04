Adolescente é baleado por homens encapuzados em Chapadão do Sul

Na noite da última sexta-feira (11), um adolescente de 17 anos foi baleado dentro de residência na cidade de Chapadão do Sul.

O ocorrido foi na Rua dos Galos aconteceu por volta das 20h da noite quando os homens encapuzados foram até o local realizaram dois disparos contra a vítima.

Os criminosos fugiram da casa. Um dos tiros atingiu o rosto do adolescente, que foi socorrido por terceiros. O adolescente foi encaminhado em vaga zero para Campo Grande.

A Polícia Militar e Civil estiveram no local.

