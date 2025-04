Inscrições dos Jogos Escolares da Juventude de MS podem se realizadas em novo sistema totalmente digital

Foi lançado na última quinta-feira (10) o novo sistema digital de inscrições dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul. A plataforma representa um avanço na modernização da organização dos serviços desenvolvidos pela Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul). O objetivo é tornar todo o processo mais ágil, econômico e sustentável.

Antes, as inscrições exigiam a entrega presencial de documentos físicos, coleta manual de assinaturas e preenchimento de formulários impressos. Agora, com o novo sistema, os representantes de cada delegação dos municípios podem preencher diretamente na plataforma os dados dos atletas, técnicos, dirigentes, além das informações dos pais e responsáveis, de forma totalmente online.

Um dos diferenciais da ferramenta é a geração automática dos documentos essenciais para a inscrição, como o termo de responsabilidade, com os dados completos dos atletas, autorização dos responsáveis, comprovação escolar e atestado médico. Após o preenchimento, o sistema permite que o responsável imprima a ficha, colete as assinaturas necessárias e anexe novamente ao sistema, finalizando todo o processo de forma digital.

Segundo Karina Quaini, diretora de Gestão de Políticas de Formação Esportiva, a novidade trouxe inúmeros benefícios. “Para nós, enquanto organização, tínhamos que planilhar manualmente as delegações, para ter o quantitativo total do Estado de participantes. Então para nós facilitou muito, porque o próprio sistema já gera o relatório de inscritos.”, explica.

Ela também destaca a economia gerada com a digitalização. “Gera economia, agilidade, mais organização. Gera economia tanto para os municípios no deslocamento que tinham que fazer para Campo Grande, quanto para o meio ambiente, a gente diminuiu inúmeros papéis utilizados, hoje tudo digitalmente, então a gente não tem mais aquele monte de papel impresso para estar entregando presencialmente”, completa.

As ações são da Setesc (Secretaria de Estado Turismo, Esporte e Cultura).

Com informações da Fundesporte.

