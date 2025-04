Aegea conquista concessão para operar serviços de água e esgoto no Pará

Com a vitória, companhia investirá mais de R$ 15 bilhões e beneficiará mais de 4 milhões de pessoas em 99 municípios

A Aegea, empresa referência no setor de saneamento, venceu a disputa da Concorrência Pública nº 002/2024, cujo objeto consiste na concessão dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário em 99 municípios do Pará beneficiando mais de 4 milhões de pessoas. Estão previstos mais de R$ 15 bilhões em investimentos em 40 anos de contrato. O leilão foi realizado nesta sexta-feira (11), na sede da B3, em São Paulo.

A Aegea sagrou vencedora do(s) bloco(s) A, B e D. A meta para 2033 é alcançar 99% de atendimento com abastecimento de água e 90% com esgotamento sanitário no bloco A, que inclui municípios da Região Metropolitana de Belém, como Ananindeua, Marituba e a própria capital. Já a universalização do esgotamento sanitário nos blocos B e D, com 90% de atendimento, deverão ser atingidas até 2039.

“Essa conquista reforça o compromisso da Aegea com a melhoria da infraestrutura do saneamento no Brasil, promovendo saúde, qualidade de vida e desenvolvimento sustentável para a população do Pará. Nosso propósito é continuar movimentando vidas, levando dignidade por meio do saneamento básico nas regiões onde atuamos”, comenta Radamés Casseb, CEO da Aegea.

A Aegea acredita que a inclusão sanitária é vital para o acesso universal à água tratada e à coleta e tratamento de esgoto. No Estado, por meio da unidade Águas de São Francisco, em Barcarena, recentemente, lançou o programa “Trata Bem Barcarena”. Com um investimento de R$ 150 milhões, a iniciativa visa a universalização do saneamento até novembro de 2025, beneficiando cerca de 120 mil pessoas, antecipando em quase 10 anos os investimentos previstos. No ano em que o Pará sediará a COP30, Barcarena se transformará na 1ª cidade do Estado a atender as metas do Marco Legal do Saneamento. Já Novo Progresso recebe novas redes de água e uma nova Estação de Tratamento de Água será construída ainda esse ano, acompanhando o desenvolvimento da cidade. Com a vitória, a Aegea passa a operar em 865 municípios de 15 estados, agregando expertise e diferentes modelos de contrato para atender a mais de 37 milhões de pessoas em todo o país.

A Aegea parabeniza a Cosanpa e o estado do Pará e acredita que parte da solução para levar saneamento a todos os brasileiros passa pela complementaridade e atuação integrada entre o poder público e o setor privado. Para a companhia, o que deve ser avaliado dos prestadores do serviço de saneamento é a sua efetiva capacidade econômico-financeira para fazer frente aos robustos investimentos exigidos para a universalização do saneamento no país.

