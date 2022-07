Adolescente é apreendido por venda de drogas próximo à escola

Um adolescente de 15 anos foi apreendido por comércio de cocaína no bairro Dioclecio Artuzi, na cidade de Dourados a 229,6 km de Campo Grande. Segundo uma equipe da Guarda Municipal de Dourados o jovem comercializava os entorpecentes próximo a uma escola Estadual.

Os guardas municipais avistaram um rapaz de 19 e o adolescente e suspeitaram de suas ações, ao se aproximar os jovens tentaram fugir e logo em seguida foram pegos.

Com eles, a polícia encontrou 18 papelotes de pasta base de cocaína e cédulas que totalizaram entorno de R$ 80 reais. O jovem de 15 anos confessou a polícia que a droga era vendida a R$10 a porção, já o outro rapaz relatou ser somente usuário.

O adolescente foi encaminhado para a Delegacia de atendimento infantil enquanto o outro jovem foi autuado como porte de drogas para uso pessoal.

Com informações do site Ponta Porã News.