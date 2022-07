Indígena de 13 anos mata irmão com golpes de facão na cabeça

Um indígena de 13 anos, matou o seu próprio irmão com golpes de facão na cabeça, no último final de semana, na comunidade indígena Mba e Marangatu, que fica localizada no Departamento de Amambay (Py). De acordo com a polícia Nacional, o crime ocorreu após uma discussão familiar.

Conforme divulgado pelo site ABC Color na manhã de hoje (19), líderes indígenas inconformados com o crime, encaminharam o adolescente até a Polícia Nacional na tarde de domingo (17). Após ser ouvido, a polícia levou o adolescente até o ajuizado da região, onde foram aplicadas medidas socioeducativas.

O crime foi registrado na delegacia da região paraguaia.

