Adolescente é apreendido pela Polícia Civil em Paranaíba por determinação judicial

Mandado foi expedido pela Vara Criminal da comarca local; jovem tem 14 anos



Um adolescente de 14 anos foi apreendido na segunda-feira (21) em Paranaíba, após cumprimento de mandado judicial expedido pela Vara Criminal do município. A ação foi realizada por policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia de Polícia da cidade.

De acordo com a Polícia Civil, a medida faz parte de um processo de apuração de ato infracional que tramita na Justiça. O jovem, nascido em 2010, foi localizado e encaminhado à delegacia, onde foram adotados os procedimentos legais previstos.

Durante o cumprimento da ordem judicial, foram seguidas as diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), incluindo a garantia de que o adolescente permanecesse separado de adultos sob custódia. A Polícia não informou detalhes sobre o caso investigado, nem a natureza do ato infracional apurado.

