Padaria é interditada em operação na Vila Taveirópolis em Campo Grande

Estabelecimento teve irregularidades constatadas enquanto clientes eram atendidos no local

Na manhã terça-feira (22), uma panificadora foi alvo de fiscalização e teve as atividades suspensas por diversas irregularidades, como manutenção de produtos vencidos e ausência de licença sanitária. O local fica localizado va Vila Taveirópolis e foi intertidado quando clientes estavam no local.

A investigação foi realizada pela Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo) com o Procon-MS e Vigilância Sanitária.

Em nota, o Procon informou que “no local, foram constatadas: licença sanitária expirada desde junho deste ano, ausência de boas práticas sanitárias, ausência de selo de inspeção para produção de produtos de origem animal, falta de rotulagem adequada com dados nutricionais e presença de alérgenos, ausência de preços e de exemplar do Código de Defesa do Consumidor (CDC).”

O responsável pela empresa foi conduzido a delegacia e autuado. A panfiicadora terá 20 dias para apresentar sua defesa junto ao Procon de Mato Grosso do Sul, sem prejuízo de outras eventuais sanções a serem impostas pelas demais instituições que fiscalizaram o establecimento.