Fumacê passará por três bairros da Capital nesta terça

Nesta terça-feira (22), moradores de três bairros de Campo Grande devem ficar atentos à passagem do carro do Fumacê, que estará circulando entre 16h e 22h. O serviço, que aplica inseticida por meio de borrifação a ultra baixo volume (UBV), tem como alvo o mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya.

De acordo com o itinerário divulgado, o Fumacê estará nas seguintes localidades:

● Coophavilla II: R. da Baleia, com R. Marambaia

● Jardim Centenário: R. Taperoá, com R. Tambala

● Aero Rancho: R. Globo de Ouro, com R. Panorâmica

Para que o inseticida atinja os locais onde os mosquitos costumam se esconder, como dentro das casas, é recomendável que os moradores mantenham portas e janelas abertas durante a aplicação.

A presença do Fumacê nos bairros indica áreas com registro elevado de focos do mosquito, mas o controle do Aedes aegypti continua dependendo da eliminação de criadouros, tarefa que exige ação direta dos moradores.

