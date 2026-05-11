Adolescente é apreendido com mais de 11 quilos de skunk na BR-262

Droga saiu de Campo Grande e tinha como destino o estado de Minas Gerais

No último domingo (10), um adolescente foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal transportando mais de 11 quilos de skunk, em Água Clara.

A apreensão aconteceu durante fiscalização na BR-262, quando equipes abordaram um carro de aplicativo que seguia pela rodovia. Durante a conversa com os ocupantes, os agentes perceberam comportamento suspeito por parte do passageiro.

Na bagagem do adolescente, foram encontrados 11,6 quilos da droga. Segundo informado aos policiais, o entorpecente teria sido pego em Campo Grande e seria levado para o estado de Minas Gerais.

O caso foi encaminhado para a Polícia Civil de Água Clara, onde o caso ocorreu.

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