Adolescente é apreendido após abrir tabacaria com produtos furtados

Agentes da Derf (Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos) apreenderam um adolescente de 17 anos com aproximadamente R$ 70 mil em produtos furtados, em Campo Grande. Com os produtos, ele abriu uma tabacaria no Bairro Maria Aparecida Pedrossian, onde foi apreendido nesta segunda-feira, dia 12 de dezembro.

O adolescente contou que participou do furto de diversos itens como: fumo, essências, cigarros eletrônicos, carvão e outros insumos vendidos em tabacarias, pois sua intenção era iniciar seu empreendimento. Dessa forma, realizou um grande furto em comércio congênere, angariando cerca de R$ 70 mil em mercadoria. No local havia também uma motocicleta furtada.

O adolescente possui diversas passagens por furto. Ele foi apreendido e encaminhado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude (DEAIJ).

O sócio da tabacaria foi conduzido à sede da DERF, onde prestou esclarecimentos. Já a motocicleta foi encaminhada ao pátio da Delegacia de Repressão aos Furtos e Roubos de Veículos (DEFURV), onde será periciada.

A ação contou com apoio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes contra as Relações de Consumo (DECON), pois a tabacaria, além de vender produtos proscritos e/ou sem a devida autorização, funcionava sem alvará.

