Polícia apreende adolescente suspeito de abusar sexualmente de criança de 4 anos

Um adolescente de 15 anos, foi apreendido acusado de abusar sexualmente de uma criança de 4 anos, na cidade de Fátima do Sul, a 229 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a Polícia Civil, o padrasto da vítima o encontrou seminu ao lado da criança.

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso aconteceu na última sexta-feira (9), quando a criança estava sozinha no quarto. A mãe havia saído para trabalhar e o padrasto estava na residência, realizando reparos no fundo do imóvel.

Segundo a Polícia Civil, o adolescente frequentava a casa da família algumas vezes. No dia do flagrante, o jovem foi até o quarto e se deitou ao lado da criança na cama. No momento do ato, o padrasto da criança pegou o rapaz seminu ao lado da criança, porém conseguiu fugir.

Desesperado, o padrasto informou a mãe e com a criança foram até a delegacia do município, onde denunciaram o caso. Diante das informações, a polícia foi até a residência, onde o jovem mora, e o apreendeu em flagrante. Questionado, jovem confessou haver praticado atos sexuais com a criança.

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

O canal envia o assunto aos órgãos competentes no município de origem da criança ou do adolescente.