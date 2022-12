Pagar o IPTU em dia pode render um carro 0 km

Campograndensses que pagarem o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) em dia podem concorrer a mais de 20 prêmios no concurso “IPTU dá Prêmios” 2023. O decreto nº 15.457que estabelece o regulamento para o concurso foi publicado ontem (12), no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande).

Conforme o cronograma, os sorteios ocorrerão nas seguintes datas: 1º sorteio em 21 de junho de 2023; 2º sorteio em 23 de agosto de 2023 e 3º sorteio em 25 de outubro de 2022. Ao todo serão 24 prêmios, em cada sorteio serão sorteados um automóvel 0 km; uma Motocicleta 0 km; três televisores e três aparelhos de ar condicionado.

Para participar basta ser pessoa física ou jurídica, proprietária ou não de imóveis, portadora de cupom relacionado à inscrição imobiliária predial ou territorial.

Também é necessário cumprir os seguintes critérios, receber a conta do IPTU/2023 na cor Azul, pagar à vista ou parcelado na data de seus vencimentos e preencher corretamente o cupom, depositando-o na urna própria; receber a conta do IPTU/2023 na cor Amarela, regularizar até um dia útil antes da data da realização do sorteio, os débitos de qualquer natureza, inscritos ou não em dívida ativa, mediante apresentação de quitação ou parcelamento dos mesmos nos postos de atendimento da prefeitura e preencher corretamente o cupom, depositando-o na urna própria.

O prazo para entrega dos prêmios aos participantes sorteados será de até, 90 dias após a realização do sorteio.

